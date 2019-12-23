{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко: Совфед готов оказать поддержку предприятиям алюминиевой отрасли РФ

Речь может идти о новом законодательном обеспечении деятельности отрасли

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации готов оказать поддержку предприятиям алюминиевой отрасли России, в частности речь может идти о новом законодательном обеспечении деятельности отрасли. Об этом спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила в понедельник на открытии выставки "Алюминий как основа инновационного развития регионов".

"Действительно, у алюминиевой промышленности страны есть большие достижения, есть чем в хорошем смысле похвастаться. К сожалению, это потенциал пока недовостребован, а он может быть востребован и в автомобилестроении, и в машиностроении, и даже мне тут рассказывают про какие-то вертолетные площадки посадочные. Спасибо всем, кто работает в этой отрасли, кто, несмотря на санкции, показывает, что мы все можем, мы лучшие. Желаю всем компаниям ассоциации алюминщиков (Алюминиевая ассоциация, объединяющая более 110 предприятий алюминиевой отрасли - прим. ТАСС) новых больших успехов, а палата регионов всегда с вами, если нужна поддержка, какое-то новое законодательное обеспечение деятельности отрасли, поддержка государства, - потому что эта отрасль является точками роста новой современной экономики", - сказала она.

Вице-президент "Русала" (единственный производитель первичного алюминия в России - прим. ТАСС) Елена Безденежных в беседе с журналистами напомнила, что целью на сегодняшний день является довести внутреннее потребления алюминия до 1,5 млн тонн к 2025 году. В 2018 году потребление алюминия составило порядка 1 млн тонн. При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прогнозировал, что потребление алюминия в России может достичь 2,5 млн тонн к 2023 году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СФ одобрил закон, совершенствующий правовую базу использования электронной подписи
Закон закрепляет регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС