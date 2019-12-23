Матвиенко: Совфед готов оказать поддержку предприятиям алюминиевой отрасли РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации готов оказать поддержку предприятиям алюминиевой отрасли России, в частности речь может идти о новом законодательном обеспечении деятельности отрасли. Об этом спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила в понедельник на открытии выставки "Алюминий как основа инновационного развития регионов".

"Действительно, у алюминиевой промышленности страны есть большие достижения, есть чем в хорошем смысле похвастаться. К сожалению, это потенциал пока недовостребован, а он может быть востребован и в автомобилестроении, и в машиностроении, и даже мне тут рассказывают про какие-то вертолетные площадки посадочные. Спасибо всем, кто работает в этой отрасли, кто, несмотря на санкции, показывает, что мы все можем, мы лучшие. Желаю всем компаниям ассоциации алюминщиков (Алюминиевая ассоциация, объединяющая более 110 предприятий алюминиевой отрасли - прим. ТАСС) новых больших успехов, а палата регионов всегда с вами, если нужна поддержка, какое-то новое законодательное обеспечение деятельности отрасли, поддержка государства, - потому что эта отрасль является точками роста новой современной экономики", - сказала она.

Вице-президент "Русала" (единственный производитель первичного алюминия в России - прим. ТАСС) Елена Безденежных в беседе с журналистами напомнила, что целью на сегодняшний день является довести внутреннее потребления алюминия до 1,5 млн тонн к 2025 году. В 2018 году потребление алюминия составило порядка 1 млн тонн. При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прогнозировал, что потребление алюминия в России может достичь 2,5 млн тонн к 2023 году.