СФ одобрил закон, совершенствующий правовую базу использования электронной подписи

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон о совершенствовании правового регулирования в сфере использования электронной подписи. Документ, инициированный группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, является частью пакета законов по совершенствованию правовой базы нацпроекта "Цифровая экономика".

"Законом уточнены требования к усиленной квалифицированной электронной подписи с целью организации взаимодействия пользователей с различными ведомствами при получении государственных услуг и направлении межведомственных запросов. Унифицированы процедуры установления и проверки полномочий лица, использующего электронную подпись в различных информационных системах в целях обеспечения достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие", - говорится в сопроводительных материалах к закону.

Закон касается процедур идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата. Документом усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе. В частности, устанавливается высокий порог собственного капитала центра, а также страховой ответственности его деятельности, срок аккредитации сокращается до трех лет.

Предполагается также создание доверенных третьих сторон (федеральных органов и организаций), которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки.

При подписании документов электронной подписью юридическими лицами и ИП будут использоваться одновременно две электронные подписи: электронная подпись юридического лица или ИП с указанием в качестве владельца физического лица, действующего от имени юридического лица или ИП без доверенности, а также электронная подпись физического, действующего от имени юридического лица или ИП без доверенности.