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Фермеры Удмуртии не получат компенсации после гибели урожая из-за плохой погоды

Министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова отметила, что посевы не были застрахованы

ИЖЕВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Фермеры в Удмуртии, чей урожай погиб в результате переувлажнения почвы летом и осенью этого года, не получат никаких выплат, так как их посевы не были застрахованы, сообщила журналистам министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

В регионе с 15 августа до 7 октября действовал режим ЧС, который ввели из-за переувлажнения почвы. Это не позволило многим аграриям выйти на полевые работы и вовремя заготовить корма для животных, а также убрать зерновые. Удмуртия подала заявку на компенсацию более 730 млн рублей, из которых Минсельхоз России подтвердил 420 млн рублей. При этом по правилам возмещению подлежит не более 50% суммы.

"Нам подтвердили окончательную площадь [гибели урожая] 73 тыс. га, но при всем при том, что у нас все документы прошли экспертизу, к сожалению, выплат никаких не произойдет. Наши сельхозкультуры не были застрахованы, это на текущий момент основное условие на осуществление страховых выплат, выплат по ЧС. Это окончательное решение", - сказала Абрамова.

По ее словам, в республике необходимо активизировать работу сельхозтоваропроизводителей со страховыми компаниями, однако фермеры на данный момент с недоверием относятся к инструменту страхования.

"Есть опасения в этом направлении, все-таки это бюджетные деньги. Второй момент - есть сложности с доказательством проведения технологических процедур. Например, посеяны зерновые, они взошли, прошла изморозь, возникают проблемы с посевами, страховщик говорит о том, что я не выполнила технологические условия посева, и доказать, выполнила я их или нет, очень сложно. Производители, как правило, находятся в состоянии просящего", - добавила министр.

По ее словам, в ближайшее время в Удмуртии состоится встреча представителей Национального союза страховщиков с производителями республики, которые выразили желание на 2020 год застраховать 12 тыс. га земель. "До тех пор, пока не будет проведена одна положительная сделка, доверия не будет никакого", - сказала Абрамова.

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