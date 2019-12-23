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РЖД планируют продажу второго вагоноремонтного актива холдинга

Речь идет о "Вагонной ремонтной компании - 2", которая занимается ремонтом, промывкой, покраской вагонов и продажей различных узлов и деталей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют продать "Вагонную ремонтную компанию - 2", сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.

"Мы рассматриваем продажу "Второй вагоноремонтной компании", это наиболее серьезный актив, который есть… Для нас [это] продолжение истории создания конкурентного рынка вагоноремонта. Мы сохраняем свое присутствие в компании ВРК-1. Это (продажа ВРК-2 - прим. ТАСС) будет правильно в целом и для рынка, и для отрасли в целом", - сказал он.

ВРК-2 - одна из трех дочерних компаний РЖД, созданных в результате реформы комплекса по ремонту грузовых вагонов в 2011 году. Основными видами их деятельности является деповский, капитальный, капитально-восстановительный и текущий ремонт, промывка, покраска вагонов и продажа различных узлов и деталей.

Ранее РЖД уже продали 100% минус одну акцию "Вагонной ремонтной компании - 3" за 8,65 млрд рублей при стартовой цене 7,016 млрд рублей. Покупателем стала компания "Бизнес оптима", которая входит в Объединенную металлургическую компанию.

Старков подчеркнул, что распоряжение правительства РФ, согласно которому РЖД имеют право продавать свои вагоноремонтные компании, содержит обязательное условие - активы должны перейти к разным собственникам.

Топ-менеджер напомнил, что РЖД все еще заинтересованы в том, чтобы уменьшить свою долю в группе Gefco. "Мы по-прежнему очень плотно мониторим рынок с точки зрения рыночной ситуации в части Gefco, но вы видите - европейская конъюнктура, опять-таки с неопределенностью Brexit… Рынок перегрет, рынок крайне нервный, поэтому то, что мы точно можем прогнозировать, это рынок внутри РФ с точки зрения [того], кто заинтересован в наших активах и чтобы нам было интересно", - заключил он. РЖД в 2012 году купили 75% акций Gefco у PSA Peugeot-Citroen за €800 млн (PSA остается владельцем 25% компании).

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