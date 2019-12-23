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Мосбиржа может потребовать наличие рейтинга для всех выходящих на долговой рынок эмитентов

В настоящее время рейтинга не имеет большая часть эмитентов высокодоходных облигаций, которые включены в сектор повышенного инвестиционного риска и сектор роста Московской биржи

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московская биржа с октября 2020 года планирует ввести обязательные требования по наличию рейтингов для всех планирующих выход на публичный долговой рынок эмитентов. Об этом рассказала управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Анна Кузнецова в рамках ежегодной встречи торговой площадки с журналистами.

Сегодня рейтинга не имеет большая часть эмитентов высокодоходных облигаций (ВДО), которые включены в сектор повышенного инвестиционного риска и сектор роста Московской биржи. Всего таких эмитентов сейчас больше 50 с общим объемом выпусков около 20 млрд рублей, отметила Кузнецова. Она добавила, что на первом этапе рейтинги будут вводиться в Секторе роста.

"Мы договорились с участниками рынка этой индустрии, что постепенно будем вводить рейтингование эмитентов. Сейчас нам регулирование позволяет это делать секторально, начнем с Сектора роста. Причем в нашу будущую редакцию правил листинга, которая сейчас идет на голосование комитетов, включили все четыре рейтинговых агентства, включая аккредитованные в этом году", - пояснила она.

На Мосбирже также думают с октября 2020 года расширить требование к обязательному наличию рейтинга на все эмитенты, которые выходят на публичный долговой рынок облигаций.

"С участниками рынка договорились о том, что для старых эмитентов мы не будем эти рейтинги вводить по торгующимся выпускам. Для новых эмитентов, чтобы у индустрии было время подготовиться, это требование будет вводиться с октября [следующего года]", - пояснила она.

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