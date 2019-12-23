Аксенов: мост в Крым возвели вопреки санкциям и благодаря труду строителей со всей России

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Крымский мост построен вопреки санкциям и благодаря труду рабочих и инженеров со всей России, крымское направление является одним из самых востребованных в стране, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов, который вместе с президентом РФ Владимиром Путиным проехал на рельсовом автобусе по мосту от Керчи до Тамани.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправился 23 декабря 2019 года, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого будет 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

"Уже сейчас можно говорить, что крымское направление является одним из самых востребованных. Запуск железнодорожного сообщения означает окончание строительства Крымского моста - грандиозного проекта, который был реализован благодаря воле нашего президента, благодаря труду инженеров и рабочих из всех регионов нашей страны и вопреки всем санкциям, всем блокадам и провокациям, всем попыткам "сдержать" Россию", - написал Аксенов.