Аксенов: мост в Крым возвели вопреки санкциям и благодаря труду строителей со всей России

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Крымский мост построен вопреки санкциям и благодаря труду рабочих и инженеров со всей России, крымское направление является одним из самых востребованных в стране, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов, который вместе с президентом РФ Владимиром Путиным проехал на рельсовом автобусе по мосту от Керчи до Тамани.
Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправился 23 декабря 2019 года, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого будет 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.
"Уже сейчас можно говорить, что крымское направление является одним из самых востребованных. Запуск железнодорожного сообщения означает окончание строительства Крымского моста - грандиозного проекта, который был реализован благодаря воле нашего президента, благодаря труду инженеров и рабочих из всех регионов нашей страны и вопреки всем санкциям, всем блокадам и провокациям, всем попыткам "сдержать" Россию", - написал Аксенов.
По его словам, за пять лет транспортной блокады крымчане и гости полуострова успели соскучиться по романтике поездов дальнего следования, перестуку вагонных колес и потрясающим видам из окна вагона на родные российские просторы.
"Сегодня привычный и удобный способ сообщения восстановлен. Это, безусловно, придаст новый импульс развитию полуострова. Спасибо всем, кто внес свой вклад в этот успех, кто помог "сказку сделать былью" и воплотить в реальность мечту многих поколений! Это очередной впечатляющий успех нашего Отечества, успех нашего общего дела!" - отметил он.