{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аксенов: мост в Крым возвели вопреки санкциям и благодаря труду строителей со всей России

Глава региона отметил, что это придаст новый импульс развитию полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Крымский мост построен вопреки санкциям и благодаря труду рабочих и инженеров со всей России, крымское направление является одним из самых востребованных в стране, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов, который вместе с президентом РФ Владимиром Путиным проехал на рельсовом автобусе по мосту от Керчи до Тамани.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправился 23 декабря 2019 года, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого будет 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

"Уже сейчас можно говорить, что крымское направление является одним из самых востребованных. Запуск железнодорожного сообщения означает окончание строительства Крымского моста - грандиозного проекта, который был реализован благодаря воле нашего президента, благодаря труду инженеров и рабочих из всех регионов нашей страны и вопреки всем санкциям, всем блокадам и провокациям, всем попыткам "сдержать" Россию", - написал Аксенов.

Спецпроект на тему
Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

По его словам, за пять лет транспортной блокады крымчане и гости полуострова успели соскучиться по романтике поездов дальнего следования, перестуку вагонных колес и потрясающим видам из окна вагона на родные российские просторы.

"Сегодня привычный и удобный способ сообщения восстановлен. Это, безусловно, придаст новый импульс развитию полуострова. Спасибо всем, кто внес свой вклад в этот успех, кто помог "сказку сделать былью" и воплотить в реальность мечту многих поколений! Это очередной впечатляющий успех нашего Отечества, успех нашего общего дела!" - отметил он.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСевастополь
Реклама на ТАСС
ЦБ советует банкам не отказывать россиянам в сдаче данных в Единую биометрическую систему
Банки должны оказывать эту услугу вне зависимости от того, является ли обратившийся клиентом кредитной организации или нет, отмечает регулятор
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС