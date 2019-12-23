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Акции "Сургутнефтегаза" на Мосбирже обновили исторический максимум

Их стоимость составила 50,35 рубля за бумагу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на 4,65% - до 50,35 рубля за бумагу в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 15:03 мск.

Последний раз цена акций компании находилась выше отметки в 50 рублей в начале мая 2006 года.

При этом в пике роста цена акции дошла до отметки 50,8 рубля (+5,6%), установив исторический максимум. Рост котировок происходит в отсутствии корпоративных новостей.

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в ходе торгов растут на 1,1%, до 38,21 рубля за штуку.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.

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Россия
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