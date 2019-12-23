ЦБ советует банкам не отказывать россиянам в сдаче данных в Единую биометрическую систему

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ЦБ рекомендовал кредитным организациям не отказывать россиянам, обратившимся в банк только с целью сдачи биометрических данных и регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

По мнению ЦБ, банки должны оказывать эту услугу вне зависимости от того, является ли обратившийся клиентом кредитной организации или нет.

"Отсутствие предшествующих договорных отношений с банком, в том числе отсутствие заключенного договора банковского счета, не может являться основанием для отказа в размещении и обновлении в электронной форме в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе сведений о клиенте - физическом лице", - указано в письме.

Если гражданин обратился в кредитную организацию только с целью регистрации в ЕСИА и ЕБС, то банк вправе предложить ему свои услуги. Но отказ от этих услуг не может служить основанием для отказа в сдаче биометрических данных, подчеркивает регулятор.

С 1 июля 2018 года в России заработала Единая биометрическая система. Механизм удаленной идентификации позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. К 2021 году, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать дистанционно и государственные услуги.