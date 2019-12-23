Число безработных в России за неделю выросло до 674 тыс.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных за прошедшую неделю увеличилась на 1,6% и составила 674 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

"С 11 по 18 декабря 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,6% и составила 674,11 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках и Севастополе, в 78 регионах численность безработных увеличилась.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках составила 108 939, сообщили в министерстве.

По состоянию на 18 декабря 2019 года, работодателями в органы службы занятости было заявлено 1,5 млн вакансий, добавили в министерстве.