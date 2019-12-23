{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число безработных в России за неделю выросло до 674 тыс.

Рост в сравнении с показателем прошлой недели составил 1,6%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных за прошедшую неделю увеличилась на 1,6% и составила 674 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

"С 11 по 18 декабря 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,6% и составила 674,11 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках и Севастополе, в 78 регионах численность безработных увеличилась.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках составила 108 939, сообщили в министерстве.

По состоянию на 18 декабря 2019 года, работодателями в органы службы занятости было заявлено 1,5 млн вакансий, добавили в министерстве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин поручит распространить господдержку на все вузы, которые готовят кадры для АПК
Ранее речь шла только о вузах, находящихся в ведомственной принадлежности только министерства сельского хозяйства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС