{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин отметил красоту Крымского моста и мягкий ход поезда по нему

Президент проехал в кабине машиниста рельсового автобуса
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАМАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, проехав по железнодорожной части Крымского моста, оценил красоту инженерного сооружения. "Красавец, а не мост", - отметил глава государства, когда ехал в кабине машиниста рельсового автобуса.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что поезд "значительно мягче идет, чем на автомобильном [переходе Крымского моста], ровненько идет".

' ТАСС/Ruptly'

Министр транспорта Евгений Дитрих, который сопровождал российского лидера в этой поездке, пояснил, что такое ощущение возникает потому, что железнодорожное полотно по технологии укладывается ровно, а автомобильная часть моста идет с подъемом.

Дитрих рассказал главе государства о планах расширить маршруты движения поездов в Крым. "Сейчас у нас два поезда - Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь, а потом добавятся еще восемь поездов, по сути вся центральная Россия поедет в Крым поездами", - сказал министр. При этом он отметил, что железнодорожные составы из Санкт-Петербурга и Москвы будут ходить в Крым в ежедневном режиме. Летнее расписание поездов в Крым, по словам министра, планируется запустить к 1 мая или неделей раньше.

В кабине машиниста вместе с Путиным и Дитрихом ехал и бизнесмен Аркадий Ротенберг, который ранее владел компанией "Стройгазмонтаж", участвовавшей в строительстве моста. "Что-то вы выглядите усталым, серьезно. Все нормально?", - обратился Путин к Ротенбергу. "Я нормально, спал плохо", - ответил бизнесмен.

Дитрих рассказал, что сложностях возведения моста на одном из участков: "Этот объект нам кровушки попил. Очень тяжелая была история, у нас там щит утонул. Если бы не Аркадий Романович, не его усилия…". "Сам вытаскивал щит? - спросил Путин. - Вот поэтому и устал".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
Реклама на ТАСС
Путин поручит распространить господдержку на все вузы, которые готовят кадры для АПК
Ранее речь шла только о вузах, находящихся в ведомственной принадлежности только министерства сельского хозяйства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС