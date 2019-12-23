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Дитрих: строители Крымского моста будут востребованы еще на трех аналогичных объектах

Среди них - мосты через Суру и Свиягу

ТАМАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Строители Крымского моста могут быть востребованы еще на трех похожих объектах в стране. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время общения с мостостроителями в одном из вагонов поезда, прошедшего по Крымскому мосту.

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"Где можно использовать коллектив?" - спросил Путин. Дитрих ответил, что в ближайшее время нужно построить еще как минимум три больших моста, в том числе через Суру и Свиягу, и строителей Крымского моста ждут на этих объектах.

Президент отметил мастерство рабочих, которые возводили мост. "Это уникальное достижение на базе того, что пришлось и удалось объединить усилия разных специалистов, разного профиля, от Дальнего Востока до Северо-Запада", - сказал он. По словам одного из участников встречи, все они верили, что мост будет построен, причем в срок. "А даже если кто-то не верил, собирались двое-трое и доказывали тому, что все равно этот день наступит", - рассказал он. Путин пошутил: "Трое на одного, конечно, всегда докажут".

Президенту также рассказали о деталях хода строительства моста, в том числе о строительстве четырех бетонных заводов, а также возникавших иногда сложностях. В ответ он вспомнил одну историю, связанную с мостом. "Основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг (Аркадий Ротенберг, компания которого была подрядчиком строительства моста - прим. ТАСС) позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: "Ты что, выпил что ли?" Он говорит: "Нет, ты что, здесь никто даже близко ни к какой бутылке не подошел", - поделился воспоминаниями глава государства. - И дальше сказал очень хорошие слова: только русский человек это может сделать".

По словам одного из участников беседы, в пассажирских поездах по новому мосту можно будет ехать со скоростью 120 км в час, а грузовые смогут следовать со скоростью около 80 км/ч. "Грузовой состав - 80 км? Это рекорд, наверное", - отметил Путин. Главе государства рассказали, что в ходе строительства использовались современные отечественные материалы, а также отметили вклад всех работников в такой масштабный проект. "Все это вклад огромного коллектива", - рассказали президенту. Как сообщил один из участников беседы, рабочие продемонстрировали в ходе строительства все свое мастерство и знания, скромно отметив, что, наверное, ими теперь может гордиться вся страна. "Это правда", - заверил своих собеседников Путин.

В завершение встречи он по просьбе строителей оставил памятную запись. "Спасибо", - написал он на книге с изображением Крымского моста, поставив число и подпись.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДитрих, Евгений ИвановичРотенберг, Аркадий Романович
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