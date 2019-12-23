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Reuters: китайские банки предоставят кредит заводу Tesla в Шанхае

Четыре банка предоставят американской компании около $1,4 млрд сроком на пять лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Американская компания Tesla согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Среди кредиторов американского производителя электромобилей - Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China), Строительный банк Китая (China Construction Bank), Торгово-промышленный банк Китая (ICBC, Industrial and Commercial Bank of China) и Банк развития шанхайского района Пудун (Shanghai Pudong Development Bank). Ранее эти финансовые организации предоставили Tesla совместный годовой кредит в $3,5 млрд, который компания должна погасить 4 марта 2020 года. Процентная ставка по новому кредиту будет такой же, как и прежде. Она будет установлена на уровне 90% от годовой базовой процентной ставки КНР. Подобные условия банки КНР предоставляют своим наиболее важным клиентам, отмечает агентство.

Соглашение о строительстве шанхайского завода Tesla было подписано в июле 2018 года с администрацией района Линьган и корпорацией "Линьган". В начале 2020 года компания планирует запустить на этом предприятии сборку Tesla Model 3 и постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.

6 декабря Министерство промышленности и информатизации Китая включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации.

Автомобили на новых источниках энергии - это транспортные средства, работающие на двигателе гибридного типа, на электрическом аккумуляторе или за счет водородного топливного элемента. Китай планирует повысить объемы продаж таких автомобилей до 25% от общего числа машин, которые будут проданы к 2025 году.

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Китай
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