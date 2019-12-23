Путин заявил, что рост сельхозпроизводства в России достиг 4,1%

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Рост сельхозпроизводства в России достиг 4,1%, это во многом локомотив развития экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Отрасль в целом развивается у нас хорошими темпами. Если рост экономики у нас 1,3%, то рост сельхозпроизводства - 4,1%. В известной степени это даже локомотив развития всей экономики. Сельское хозяйство России не только обеспечивает страну на сегодняшний день всеми основными базовыми продуктами питания, но и достаточно эффективно и все больше и больше работает на экспорт",- сказал Путин.

По его словам, в 2018 году объем экспорта сельхозпродукции составил почти $26 млрд. "Трудно было такое несколько лет назад даже представить. Казалось, что это вообще невозможно, это не про нас. Но это все происходит благодаря усилиям вашим и ваших коллег", - отметил президент.

Путин сообщил, что 26 декабря в Москве состоится заседание Госсовета по вопросам развития АПК, власти продолжат реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства, и со следующего года начинает работать новая программа развития сельских территорий. "Объем финансирования очень большой, за два с лишним триллиона (рублей - прим. ред.), 1 триллион - непосредственно из федерального бюджета на самые различные направления в области сельского хозяйства", - добавил глава государства.