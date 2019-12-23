{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроков ввода ФАПов на селе

Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроков ввода ФАПов на селе.

Новость дополняется

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин поручит распространить господдержку на все вузы, которые готовят кадры для АПК
Ранее речь шла только о вузах, находящихся в ведомственной принадлежности только министерства сельского хозяйства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС