Ротенберг рассказал, как звонил Путину после установки арки Крымского моста

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Владелец компании "СГМ-Мост" Аркадий Ротенберг сообщил в понедельник, что позвонил президенту России после установки первой арки Крымского моста и сказал, что такой подвиг "могли сделать только русские люди". Видеоролик со словами Ротенберга распространил информационный центр "Крымский мост" .

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В понедельник прошло торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста с участием президента страны Владимира Путина. Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№7/8) состоялось с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет 25 декабря примерно в 02:10 - 02:30 мск.

"Одним из самых важных и ответственных моментов в стройке была установка арочных пролетов. Железнодорожную арку устанавливали первой, а это 6 тыс. тонн металла доставить в пролив, поднять и установить с ювелирной точностью. Когда поздней ночью арка была уже поднята, я позвонил президенту и сказал: "Владимир Владимирович, мы это сделали!" И добавил, что этот трудовой подвиг могли сделать только русские люди", - сказал он.

Ротенберг отметил, что строители моста - "суперпрофессионалы", люди, которые любят Россию. "Помимо профессиональной способности нужно было еще что-то иметь внутри, какой-то такой стержень, для того, чтобы все это сделать. Потому что условия были очень сложные: 10 тыс. часов мы просто стояли, потому что не могли строить, ветер доходил до 25 м/с. Это очень сложно, и в этих условиях эти люди работали, поэтому это патриоты России, я считаю, это герои", - подчеркнул он.

По его словам, многих мостостроителей уже приглашают на работу в другие организации. "Мы бы не хотели, чтобы все уходили, потому что мы хотим еще дальше строить. На этом жизнь не заканчивается. Это, конечно, такой достаточно значимый период нашей жизни, но на этом еще не конец истории, я думаю, что мы еще потрудимся и поработаем", - сказал владелец "СГМ-Мост".

Надежная конструкция

Он добавил, что Крымский мост - "абсолютно надежная конструкция". На строительстве работали представители научно-исследовательских институтов, дали положительные характеристики. Гарантийный срок службы моста составляет 100 лет при правильном технологическом использовании.

"Я думаю, что для Крыма это очень значимый мостовой переход. Как для самих людей, которые могут передвигаться туда и отдыхать. Не секрет, что Крым - это великолепное место для отдыха. И в то же время пойдут грузовые поезда, помимо автотранспорта. Я думаю, что это будет еще и экономический прорыв для Крыма", - уверен Ротенберг.