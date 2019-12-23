Путин поручит распространить господдержку на все вузы, которые готовят кадры для АПК

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручит подготовить решение о распространении мер господдержки на все вузы,, готовящие кадры для сельского хозяйства. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

В ходе встречи было предложено распространить меры поддержки на вузы, которые готовят кадры для АПК, но находятся в ведомственной принадлежности не только министерства сельского хозяйства, но и в ведениии министерства науки и высшего образования.

"Подход правильный. Ведь эти меры господдержки, они выдаются не ведомству, а отрасли. И поэтому, если вуз относится к другому ведомству, а готовит кадры для отрасли, то, тогда, конечно, было бы логично эти меры поддержки распространить и на соответствующие факультеты, кафедры и так далее, которые готовят кадры для сельхозпроизводства", - сказал он.

"Обязательно такое поручение дам", - пообещал Путин.