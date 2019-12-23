В "Сколково" заявили, что российским менеджерам пока не хватает коммуникативных навыков

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Менеджерам российских компаний пока не хватает навыков, благодаря которым они из узких специалистов в своих областях могли бы стать и организаторами бизнес-проектов. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

"Нашим менеджерам не хватает soft skills, то есть качеств, которые делают их из глубоких отраслевых специалистов организаторами процессов и проектов", - сказал Шаронов, отвечая на вопрос, как представители отечественных компаний смотрятся на международной арене с точки зрения своих компетенций.

Гибкие навыки (англ. soft skills) - комплекс надпрофессиональных умений, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе и при этом не связаны с конкретной предметной областью. В отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании (hard skills) они тесно связаны с личными качествами, а также социальными навыками и управленческими способностями.

По словам Шаронова, специалисты школы "Сколково" выделили названную тенденцию на основе изучения баз данных, где российские и зарубежные менеджеры описывали свои сильные стороны. "Россияне делают больший упор на hard skills. В той выборке, которую мы изучали, они отмечают, что у них сильны компетенции, связанные с финансами, бухгалтерским учетом, слияниями и поглощениями, что в совокупности характерно для растущей экономики. В то же время западные менеджеры указывают на такие направления как выстраивание проектной работы и организация взаимодействия между различными группами людей. Это как раз то, что ближе к soft skills", - сообщил Шаронов в понедельник на полях пресс-конференции по итогам работы школы в 2019 году.

Исходя из сложившейся ситуации, отметил он, усилия школы "Сколково" направлены в том числе на восполнение этого пробела. "Мы не даем компетенций в области инжиниринга, физики и математики - мы даем умения, связанные с управлением", - добавил собеседник агентства.

Со своей стороны проректор школы по академическим и образовательным вопросам Евгений Каганер сообщил, что в 2020-2021 годах все образовательные программы планируется перевести на смешанный формат. "Мы поставили задачу в течение следующих двух лет перевести в смешанный формат все программы обучения. С развитием цифровых технологий понятие "смешанное обучение" приобрело совершенно новый смысл. Поэтому мы используем термин "мультимодальный подход к дизайну образовательных программ": в рамках одной и той же программы мы должны сочетать разные форматы обучения, в том числе игровой, а также разные образовательные контексты - очный и удаленный. И все это нужно объединять в образовательном опыте. Так для каждого обучающегося он станет более персонифицированным и богатым, а в итоге - более эффективным", - сказал Каганер.

О школе

Московская школа управления "Сколково" создана в сентябре 2006 года на основе принципов государственно-частного партнерства. В ней реализуются 20 типов образовательных программ, при этом модульный формат обучения позволяет совмещать образование и карьеру. "Сколково" сотрудничает с 17 мировыми бизнес-школами, в ней преподают 150 ведущих международных профессоров. В июне 2019 года школа получила международную аккредитацию EQUIS Европейского фонда развития менеджмента, которую имеют только 183 бизнес-школы в мире.