Путин: "регуляторная гильотина" устранит избыточные административные барьеры для бизнеса

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая название "регуляторной гильотины", поможет бизнесу преодолеть административные барьеры, которые мешают ему двигаться вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

В ответ на жалобу фермера из подмосковной Истры Олега Сироты на ряд административных барьеров, которые препятствуют ведению бизнеса, президент ответил: "Анекдотично это все выглядит, но в то же время безобразно, я с вами согласен". "Именно поэтому такие распоряжения уже даны, мы же до конца 2020 года, к 1 января 2021 года должны подготовить так называемую гильотину регуляторную, которая должна отменить все, что себя изжило, все, что не работает и все, что мешает двигаться вперед", - сказал Путин.

По его словам, необходимо, чтобы министерство сельского хозяйства, вице-премьер, курирующий эту отрасль, "поактивнее поработали именно в своем сегменте, они это знают". "Для меня самого это удивительно, но так вот десятилетиями все складывалось, десятилетиями еще с советских времен, со времен древлян, я думаю, с тех пор и тянется. Как раз над этим сейчас работаем", - добавил глава государства.