ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал разобраться, какое ведомство отвечает за развитие сельского туризма. Об этом он заявил в понедельник в Адыгее на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Порешаем. Если они не договорятся между собой, я просто сделаю так", - сказал Путин, отвечая на вопрос представителя Российского союза молодежи, и погрозил пальцем.

"Просьба утвердить конкретное ведомство, которое будет заниматься этим направлением. Российским союзом молодежи сейчас реализуется проект молодежного туризма, и мы столкнулись с проблемой, министерство экономического развития и министерство сельского хозяйства не могут определиться, чья это зона ответственности. Хотелось бы понимать, к кому обращаться за помощью", - сказал представитель союза. В свою очередь вице-премьер России Алексей Гордеев отметил, что сельский туризм относится к зоне ответственности Минэкомразвития.