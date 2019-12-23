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Путин обещал разобраться, какое ведомство отвечает за развитие сельского туризма

С такой просьбой к нему обратились представители Российского союза молодежи

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал разобраться, какое ведомство отвечает за развитие сельского туризма. Об этом он заявил в понедельник в Адыгее на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Порешаем. Если они не договорятся между собой, я просто сделаю так", - сказал Путин, отвечая на вопрос представителя Российского союза молодежи, и погрозил пальцем.

"Просьба утвердить конкретное ведомство, которое будет заниматься этим направлением. Российским союзом молодежи сейчас реализуется проект молодежного туризма, и мы столкнулись с проблемой, министерство экономического развития и министерство сельского хозяйства не могут определиться, чья это зона ответственности. Хотелось бы понимать, к кому обращаться за помощью", - сказал представитель союза. В свою очередь вице-премьер России Алексей Гордеев отметил, что сельский туризм относится к зоне ответственности Минэкомразвития.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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