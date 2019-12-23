Рост розничного кредитования в России на начало ноября замедлился до 19,7%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Рост кредитования населения РФ замедлился во II половине 2019 года и на начало ноября составил 19,7%, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Годовой прирост кредитования населения во второй половине 2019 года продолжил замедляться и на начало ноября составил 19,7% против 21,9% тремя месяцами ранее, причем ипотечное и потребительское кредитование вносило сопоставимый вклад в замедление розничного кредитования", - говорится в материале.

В сегменте ипотечного кредитования замедление роста было связано с растущими объемами ипотечной секьюритизации, отмечают авторы доклада. В сегменте потребкредитования замедлению способствовали исчерпание потенциала восстановительного роста кредитной розницы и меры Банка России, направленные на сдерживание чрезмерного роста отдельных сегментов розничного кредитного рынка.

ЦБ ожидает в краткосрочной перспективе замедления роста кредитования граждан при опережающем сокращении вклада потребительского кредитования в этот рост.

Влияние бюджетной политики

Экономическую активность РФ в декабре продолжит стимулировать бюджетная политика, говорится в докладе ЦБ.

"Поддержку экономическому росту во втором полугодии 2019 года начала оказывать бюджетная политика, что в том числе связано с реализацией запланированных правительством национальных проектов", - отмечает регулятор.

Вместе с тем снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях замедления роста мировой экономики продолжало сдерживать экономическую активность, добавляют в ЦБ.

Регулятор ожидает замедления роста российской экономики в IV квартале после высоких значений III квартала.

Факторами неопределенности для перспектив экономического роста на прогнозном горизонте (2020-2022 годы), в основном начиная с 2020 года, по мнению регулятора, являются масштаб и характер влияния комплекса запланированных мер бюджетной и структурной политики правительства.

"В IV квартале ожидается некоторое замедление годовых темпов роста ВВП с высоких значений III квартала. Далее в I квартале 2020 года темп роста ВВП ускорится, что будет обусловлено ростом валового накопления и экспорта, а также низкой базой первого полугодия 2019 года", - отмечает регулятор.

По итогам III квартала темпы роста экономики РФ ускорились до 1,7%, констатирует ЦБ.

ЦБ ожидает постепенного ускорения темпов роста российского ВВП до 1,5-2% в 2020 году и до 2-3% в 2022 году. Основной вклад в повышение темпов роста должна внести успешная реализация национальных проектов. По мнению регулятора, это поддержит внутренний спрос, в то время как внешние условия остаются фактором неопределенности прогноза.

ДКП в США

ЦБ РФ ожидает сохранения стимулирующей денежно-кредитной политики в США и еврозоне до 2022 года.

"В базовом сценарии Банк России по-прежнему исходит из предпосылки о сохранении стимулирующей денежно-кредитной политики в США и еврозоне на всем прогнозном горизонте", - говорится в материалах регулятора.

При этом Банк России уточнил свой среднесрочный взгляд на динамику процентных ставок в США и еврозоне. Так, Банк России закладывает в базовый сценарий одно снижение депозитной ставки ЕЦБ в первой половине 2020 г. и ее сохранение на достигнутом уровне в дальнейшем. Регулятор также учитывает в базовом сценарии осуществление со стороны ЕЦБ покупок активов в рамках программы количественного смягчения, начатое с 1 ноября 2019 года, "что усилит стимулирующий характер проводимой в еврозоне денежно-кредитной политики". Также в базовом сценарии ЦБ ожидает сохранения ставки ФРС США на текущем уровне на всем прогнозном горизонте.

"Такая траектория процентных ставок в США и еврозоне учитывает произошедшие в текущем году снижения базовой ставки ФРС США (в июле, сентябре и октябре) и депозитной ставки ЕЦБ (в сентябре), последнюю риторику ФРС США и ЕЦБ относительно перспектив денежно-кредитной политики на фоне происходящего замедления мировой экономики, а также в целом согласуется с ожиданиями участников рынка", - отметил регулятор.