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Путин назвал реализацию прав работников "безусловной необходимостью" работодателей

Отвечая на просьбу сохранить право работающих на селе женщин на сокращенную трудовую неделю, президент напомнил, что эта норма была принята еще в 1991 году и действует до сих пор

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал профсоюзы активно бороться с нарушениями прав работников.

"Если есть какие-то нарушения, то, конечно, профсоюзы должны сразу [выявлять] этих нарушителей и воспользоваться имеющимися нормами [трудового законодательства]", - заявил он в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Отвечая на просьбу сохранить право работающих на селе женщин на сокращенную трудовую неделю, Путин напомнил, что эта норма была принята еще в 1991 году и действует до сих пор. "Если в трудовом законодательстве написано, что работник имеет на что-то право, это является безусловной необходимостью к исполнению того, кто предоставляет эту работу", - подчеркнул он. "Как говорится, в данном случае ломиться в открытую дверь не нужно, потому что права надежно обеспечены", - добавил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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