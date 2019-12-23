Путин назвал реализацию прав работников "безусловной необходимостью" работодателей

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал профсоюзы активно бороться с нарушениями прав работников.

"Если есть какие-то нарушения, то, конечно, профсоюзы должны сразу [выявлять] этих нарушителей и воспользоваться имеющимися нормами [трудового законодательства]", - заявил он в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Отвечая на просьбу сохранить право работающих на селе женщин на сокращенную трудовую неделю, Путин напомнил, что эта норма была принята еще в 1991 году и действует до сих пор. "Если в трудовом законодательстве написано, что работник имеет на что-то право, это является безусловной необходимостью к исполнению того, кто предоставляет эту работу", - подчеркнул он. "Как говорится, в данном случае ломиться в открытую дверь не нужно, потому что права надежно обеспечены", - добавил глава государства.