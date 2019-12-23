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Доля просроченных микрозаймов в РФ в III квартале достигла двухлетнего максимума

Речь идет о показателе в 28,7%, отмечает ЦБ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности в совокупном портфеле займов микрофинансовых организаций (МФО) за III квартал 2019 года выросла на 1,4 процентного пункта (п.п.), до 28,7%, что является максимальным значением более чем за два года, говорится в обзоре Банка России.

"Рост просрочки происходил на фоне увеличения масштабов самостоятельной работы МФО с проблемной задолженностью, вызванного в том числе снижением привлекательности передачи прав требований по микрозаймам профессиональным взыскателям", - поясняет регулятор. Об этом косвенно свидетельствует рост дисконта при реализации прав требования МФО по договорам микрозайма: за девять месяцев 2019 года значение дисконта по всему рынку составило 91,2% по сравнению с 87,5% годом ранее.

Росту качества портфелей МФО в долгосрочной перспективе будет способствовать необходимость расчета показателя долговой нагрузки (ПДН).

"При этом в случае выдачи микрозаймов заемщикам с накопленной долговой нагрузкой к МФО будут предъявляться дополнительные требования к капиталу, что может ограничить доступ указанных заемщиков к микрозаймам. В то же время доля таких заемщиков невысока, что, скорее всего, не окажет серьезного влияния на величину портфеля", - отмечается в обзоре.

Совокупный портфель микрозаймов в III квартале вырос на 6% по сравнению со II кварталом и составил 201 млрд рублей. Общий объем выдач новых микрозаймов составил 103 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего квартала.

Доля займов "до зарплаты" в III квартале снизилась с 44% до 40%, а доля долгосрочных займов физлицам выросла с 45% до 50%. В свою очередь средний размер займа "до зарплаты" увеличился с 7,6 тыс. до 8 тыс. рублей, а средний размер долгосрочных займов снизился с 17,9 тыс. до 17,5 тыс. рублей.

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