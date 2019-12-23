{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин: в кабмине обсуждают меры стимулирования использования сельхозземель собственниками

Как сообщил президент РФ, обсуждаются "разные варианты"

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что целый ряд министерств работают над мерами по стимулированию использования земель сельхозназначения. Об этом глава государства рассказал в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Адыгее.

"Разные варианты обсуждаются, как активизировать работу в земельном обороте, как заставить тех держателей этой земли, собственников, которые не используют ее по назначению или ждут возможности перевести их в земли поселений, [начать использовать участки]", - сказал президент. "Сейчас и Минсельхоз над этим думает, и министерство экономики, Минфин - как раз в этом направлении и думаем", - добавил он.

В ответ на предложение одного из участников встречи увеличить прогрессивные ставки налога на земли сельхозназначения, которые не используются их собственниками, Путин с улыбкой заметил: "Надо переводить его [автора вопроса] в Министерство финансов, они тоже так считают".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Рост розничного кредитования в России на начало ноября замедлился до 19,7%
Тремя месяцами ранее показатель находился на отметке в 21,9%, отмечает ЦБ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС