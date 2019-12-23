Путин: в кабмине обсуждают меры стимулирования использования сельхозземель собственниками

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что целый ряд министерств работают над мерами по стимулированию использования земель сельхозназначения. Об этом глава государства рассказал в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Адыгее.

"Разные варианты обсуждаются, как активизировать работу в земельном обороте, как заставить тех держателей этой земли, собственников, которые не используют ее по назначению или ждут возможности перевести их в земли поселений, [начать использовать участки]", - сказал президент. "Сейчас и Минсельхоз над этим думает, и министерство экономики, Минфин - как раз в этом направлении и думаем", - добавил он.

В ответ на предложение одного из участников встречи увеличить прогрессивные ставки налога на земли сельхозназначения, которые не используются их собственниками, Путин с улыбкой заметил: "Надо переводить его [автора вопроса] в Министерство финансов, они тоже так считают".