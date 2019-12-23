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Путин пообещал рассмотреть включение строительства дорог в программу развития села

По словам президента, в этом вопросе "надо, чтобы не было общего подхода, уравниловки"

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность внесения изменений в программу комплексного развития сельских территорий и включение в нее вопросов, связанных со строительством в сельских территориях дорог с твердым покрытием. Об этом он заявил в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Адыгее, отвечая на вопрос представителя Общественной палаты города Майкопа.

В ходе встречи с президентом РФ представитель Общественной палаты Майкопа обратил внимание на то, что в настоящее время госпрограмма комплексного развития сельских территорий подразумевает лишь "соединение между собой инфраструктурных объектов, объектов общественного значения, агропромышленных комплексов", однако не предполагает строительства и благоустройства дорог с твердым покрытием, и попросил рассмотреть возможность внесения в программу соответствующих изменений.

"Вы правы, но надо, чтобы не было общего подхода, уравниловки. Там, где это обосновано, села тоже разные есть и в разных местах находятся. Посмотрим обязательно", - сказал Путин.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий одобрена правительством РФ в конце мая 2019 года. Ее объем финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, в том числе из бюджета РФ будет выделен 1 трлн рублей.

Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАдыгея
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