Путин благодарен бизнесу, занимающемуся благотворительностью за свой счет

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин благодарен бизнесу, который принимает участие в благотворительных проектах и акциях, однако "эти благотворительные деяния нужно делать, исходя из того, что они сами зарабатывают". На это глава государства обратил внимание в ходе завязавшейся в Адыгее дискуссии на встрече главы государства с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

Одна из участниц пожаловалась, что производители продуктов питания, которые готовы передать еду на нужны благотворительных организаций, предпочитают уничтожить продукты, срок годности которых близится к концу, нежели пожертвовать их, потому как в первом случае они не платят НДС, а во втором - вынуждены это делать.

"Послушайте меня внимательно, - сказал Путин. - Никакого НДС на продукты, которые вы передаете бесплатно другим людям, не существует, достаточно две бумаги иметь: это договор о передаче и какая-то еще формальная бумажка. Все, НДС не берется с этой части продукции".

Глава государства также на примере объяснил, что значит налоговая прибыль. "Это что такое? Это разница между доходом и расходом, и если вы передаете бесплатно, то у вас нет никакого дохода, значит и нет налогооблагаемой прибыли", - сказал он. При этом он заметил, что есть нюанс. "Я хочу, чтобы все это знали и понимали, - сказал президент. - Допустим, вы произвели товар на 100 рублей, а продали из него всего 80%, но продали за 125 рублей. 125 минус 80 рублей - с вас берут налог только с тех 80 рублей, которые принесли вам прибыль, и таким образом налогооблагаемая база [составляет] всего 45 рублей".

Глава государства добавил, что если производитель, продав товара на 80 рублей и получив конечную сумму 125 рублей, вычтет 100 рублей, как будто бы он продал товара на эти деньги, тогда его налогооблагаемая база составит 25 рублей.

Путин заметил, что в этом случае производители, отдающие часть товара на благотворительные цели, не делают большого подарка благотворительным организациям за счет своих средств, это происходит за счет государства. "Эта проблема известна, мы постоянно ей занимаемся и постоянно дискутируем с нашими коллегами", - добавил он. При этом президент поблагодарил бизнес, который принимает участие в благотворительных проектах и акциях, но подчеркнул, что "эти благотворительные деяния нужно делать, исходя из того, что они сами зарабатывают".