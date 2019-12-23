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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,59-0,74%

Индекс Мосбиржи вырос до 3033,81 пункта, индекс РТС - до 1535 пункта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,59% - до 3033,81 пункта, индекс РТС поднялся на 0,74%, до 1535 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:18 мск снизился на 0,03%, до 62,235 рубля, курс евро вырос на 0,03%, до 68,99 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,11% - до $66,09 за баррель.

Российский рынок акций может показать небольшой рост во вторник, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. По его мнению, это случится в преддверии возможного увеличения лимитов иностранных фондов на акции РФ по причине их недооцененности и высокой дивидендной доходности.

"Тем не менее, акции "Газпрома" могут быть под давлением из-за санкций в отношении "Северного потока - 2" и решения выплатить $3 млрд Украине по иску "Нафтогаза". Также риском для нефти и акций РФ является возможное увеличение добычи нефти ОПЕК+ в марте следующего года, на возможность чего указал министр энергетики РФ Александр Новак. В то же время в преддверии католического Рождества торговая активность будет невысокой", - добавил эксперт.

По прогнозам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи завтра может торговаться в диапазоне 3025-3030 пунктов, курс рубля - в пределах значений 62,2-62,8 рубля за доллар.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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