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Путин согласен с необходимостью снизить НДС для производителей силоса

В настоящее время ставка налога для сельхозтоваропроизводителей составляет 10%, для выращивающих корм для скота она не снижена

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласен с тем, что выращивающие корм для животных предприниматели должны платить НДС по пониженной ставке. Об этом глава государства заявил в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

Во время встречи фермер из Краснодарского края отметил, что в сельском хозяйстве в России сейчас действует большое количество необходимых льгот, в частности, ставка НДС для сельхозтоваропроизводителей составляет 10%, однако для выращивающих корм для скота (силос) она не снижена.

"В целом я с вами согласен, вы правы, конечно, мы, когда поднимали НДС, вы видите, 10% оставили, надо отдать должное Минсельхозу, просто уперлись и доказали правоту, и мы сохранили эту ставку", - отметил президент.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, льготный НДС в размере 10% установлен при реализации овощей, некоторых видов рыб и морепродуктов, детского и диабетического питания, хлеба, круп, муки, макаронных изделий, соли, сахара, молока и молочной продукции, мяса (за исключением деликатесных товаров), яйца, маргарина и растительного масла.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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