ЦБ не видит угроз для ценовой стабильности в росте кредитования в 2020-2022 годах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Рост кредитования в России в 2020-2022 гг. не создаст угроз для ценовой стабильности. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ РФ.

"Кредитная активность в 2020-2022 гг. в целом продолжит увеличиваться темпами, соответствующими повышению платежеспособного спроса, и не создающими рисков для ценовой стабильности", - говорится в материале.

В то же время долговая нагрузка экономики также будет плавно расти, формируясь при этом на уровнях, не создающих угроз для финансовой стабильности, отметил регулятор.

В ЦБ также ожидают, что темпы роста розничного кредитования в свою очередь начнут плавно замедляться, в том числе в связи с мерами, направленными на ограничение повышения долговой нагрузки населения в целом и отдельных категорий заемщиков в частности, а также в связи с насыщением розничного кредитного рынка.

В свою очередь предстоящее постепенное смягчение ценовых условий кредитования окажет поддержку стабильному росту корпоративного и ипотечного сегмента. Неценовые условия кредитования будут смягчаться постепенно, отражая сохранение консервативного подхода банков к оценке заемщиков и принятию рисков, считают в ЦБ.