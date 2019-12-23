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Глава Минтранса просит Путина поддержать проект подъезда к новороссийскому порту

Евгений Дитрих также сообщил, что трасса "Таврида" должна быть готова в 2020 году

ТАМАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Минтранса Евгений Дитрих обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать проект проектируемого нового подъезда к морскому порту Новороссийска "Цемдолина - Портовая". Он обратился с просьбой к главе государства в ходе открытия железнодорожного движения на Крымском мосту в понедельник.

"Хотели просить вашей поддержки, было ваше поручение по Новороссийску. Там у нас сегодня в одном уровне подходы к порту - эстакадный отход, так называемый "Цемдолина - Портовая", наш проект дает возможность верхом провести транзитный транспорт, а тех, кто в порт едет машинами, оставить внизу, на первом уровне. Очень важный и нужный проект. Проработали подробно", - сказал Дитрих, обращаясь к президенту.

На вопрос главы государства, разгрузится ли от транспортных потоков Новороссийск в случае реализации проекта, министр ответил утвердительно. "Вот в Новороссийске - это самая узкая точка, в этом месте. Я написал доклад, если бы Вы нас поддержали, то мы бы приступили к работе по этому участку, на три участка разбили бы уже в будущем году", - сказал Дитрих.

Говоря о степени готовности трассы "Таврида", он отметил, что дорога должна быть готова в 2020 году. "Кроме "Тавриды" до 2024 года собирались принять в сеть федеральных дорог 638 км дорог на территории Крыма. Это создаст возможность опорный каркас сформировать, сделать опорную федеральную сеть", - добавил глава Минтранса.

По словам Дитриха, закончено проектирование дальнего западного обхода Краснодара. "Новая дорога строится до крымского моста, здесь порядка 170 км получается, все деньги у нас в программе заложены. Мы начинаем стройку уже в будущем году", - напомнил о планах Минтранса Дитрих.

Он также добавил, что дорога от Новороссийска и Анапы на южном направлении находится на капитальном ремонте и "реконструкция доводится на всем ее протяжении до четырех полос движения". "У нас будет с севера, кому не нужно на побережье добираться до моста - четыре полосы, и здесь также будет четыре полосы", - пояснил министр.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДитрих, Евгений Иванович
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