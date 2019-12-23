Алиев: Азербайджан не подпишет соглашение с ЕС, если оно не будет отвечать его интересам

БАКУ, 23 декабря. /ТАСС/. Азербайджан не подпишет новое соглашение о партнерстве с Евросоюзом, если оно не будет отвечать интересам страны. Об этом заявил в понедельник президент Ильхам Алиев в интервью группе местных журналистов, которое было показано по телеканалу АзТВ.

"Мы сейчас живем и без этого соглашения и хорошо развиваемся, ни от кого ничего не ждем, не обращались ни за какими-либо льготами. Мы хотим подписать это соглашение, чтобы оно вывело наши связи на новый этап и чтобы были обеспечены наши интересы. В противном случае, конечно, же это соглашение не будет подписано", - сказал Алиев.

"Это соглашение должно отвечать нашим интересам", - добавил азербайджанский лидер. Он сообщил, что подавляющее количество пунктов соглашения - около 90% - уже согласованы. "Считаю, что основные вопросы должны найти решение в атмосферы доброй воли", - отметил глава государства.

Основными причинами того, почему до сих пор не подписано соглашение, он назвал осторожность Баку в вопросах вступления ВТО и разногласия между сторонами в подходе к цене на энергоносители.

По убеждению Алиева, время для вступления Азербайджана в ВТО "еще не наступило". Он подчеркнул, что основную часть экспорта страны пока составляет нефтегазовая продукция, "а для ее экспорта не нужно быть членом ВТО". "С другой стороны, наша главная задача - развивать ненефтяной сектор, увеличивать местное производство, в таком случае мы должны защищать свой внутренний рынок. Если мы вступим в ВТО, то наши производители, в том числе в промышленном, сельскохозяйственном секторе, могут столкнуться с большими проблемами", - сказал глава государства. Он также считает, что в ситуации, когда в рамках самой ВТО переживается кризис, между странами-членами организации происходят торговые войны, "осторожный подход к этому вопросу очень логичен и обоснован".

Касаясь разногласий в ценах на энергоносители, Алиев сообщил, что Азербайджану предлагается включить в соглашение пункт о том, чтобы внутренние цены на природный газ были приравнены к его экспортным ценам. По его словам, в настоящее время примерно 85% потребителей в Азербайджане покупают газ по очень низкой цене, на государственные субсидии, по 100 манатов за кубометр (примерно $58). Экспортная же цена в несколько раз выше.

"Если мы будем продавать свой природный газ по внутренним ценам, то экономике будет нанесен большой урон, потому что в таком случае экспортная цена должна составить $58 . Но сегодня цена на мировых рынках, в том числе внутренняя цена на европейских рынках, составляет $300-500. В таком случае мы должны повысить внутренние цена как минимум в десять раз", - сказал Алиев, добавив, что это недопустимо.

Он выразил удивление, что партнеры в ЕС, не могут согласиться с этой простой логикой. "Поэтому эти два основных вопроса остаются несогласованными, и наша позиция однозначная", - отметил он.

Новое соглашение с ЕС

В ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени Евросоюза и его государств-членов по всеобъемлющему соглашению о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Новый договор должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Он предусматривает приближение законодательства Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС.

Первый раунд переговоров по новому соглашению состоялся 7 февраля 2017 года в Брюсселе. 11 июля прошлого года Азербайджан и Евросоюз парафировали документ "О приоритетах партнерства".