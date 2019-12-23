{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Алиев: Азербайджан не подпишет соглашение с ЕС, если оно не будет отвечать его интересам

Основными причинами того, почему до сих пор не подписано соглашение, президент страны назвал осторожность Баку в вопросах вступления ВТО и разногласия между сторонами в подходе к цене на энергоносители

БАКУ, 23 декабря. /ТАСС/. Азербайджан не подпишет новое соглашение о партнерстве с Евросоюзом, если оно не будет отвечать интересам страны. Об этом заявил в понедельник президент Ильхам Алиев в интервью группе местных журналистов, которое было показано по телеканалу АзТВ.

"Мы сейчас живем и без этого соглашения и хорошо развиваемся, ни от кого ничего не ждем, не обращались ни за какими-либо льготами. Мы хотим подписать это соглашение, чтобы оно вывело наши связи на новый этап и чтобы были обеспечены наши интересы. В противном случае, конечно, же это соглашение не будет подписано", - сказал Алиев.

"Это соглашение должно отвечать нашим интересам", - добавил азербайджанский лидер. Он сообщил, что подавляющее количество пунктов соглашения - около 90% - уже согласованы. "Считаю, что основные вопросы должны найти решение в атмосферы доброй воли", - отметил глава государства.

Основными причинами того, почему до сих пор не подписано соглашение, он назвал осторожность Баку в вопросах вступления ВТО и разногласия между сторонами в подходе к цене на энергоносители.

По убеждению Алиева, время для вступления Азербайджана в ВТО "еще не наступило". Он подчеркнул, что основную часть экспорта страны пока составляет нефтегазовая продукция, "а для ее экспорта не нужно быть членом ВТО". "С другой стороны, наша главная задача - развивать ненефтяной сектор, увеличивать местное производство, в таком случае мы должны защищать свой внутренний рынок. Если мы вступим в ВТО, то наши производители, в том числе в промышленном, сельскохозяйственном секторе, могут столкнуться с большими проблемами", - сказал глава государства. Он также считает, что в ситуации, когда в рамках самой ВТО переживается кризис, между странами-членами организации происходят торговые войны, "осторожный подход к этому вопросу очень логичен и обоснован".

Касаясь разногласий в ценах на энергоносители, Алиев сообщил, что Азербайджану предлагается включить в соглашение пункт о том, чтобы внутренние цены на природный газ были приравнены к его экспортным ценам. По его словам, в настоящее время примерно 85% потребителей в Азербайджане покупают газ по очень низкой цене, на государственные субсидии, по 100 манатов за кубометр (примерно $58). Экспортная же цена в несколько раз выше.

"Если мы будем продавать свой природный газ по внутренним ценам, то экономике будет нанесен большой урон, потому что в таком случае экспортная цена должна составить $58 . Но сегодня цена на мировых рынках, в том числе внутренняя цена на европейских рынках, составляет $300-500. В таком случае мы должны повысить внутренние цена как минимум в десять раз", - сказал Алиев, добавив, что это недопустимо.

Он выразил удивление, что партнеры в ЕС, не могут согласиться с этой простой логикой. "Поэтому эти два основных вопроса остаются несогласованными, и наша позиция однозначная", - отметил он.

Новое соглашение с ЕС

В ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени Евросоюза и его государств-членов по всеобъемлющему соглашению о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Новый договор должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Он предусматривает приближение законодательства Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС.

Первый раунд переговоров по новому соглашению состоялся 7 февраля 2017 года в Брюсселе. 11 июля прошлого года Азербайджан и Евросоюз парафировали документ "О приоритетах партнерства".

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы
Реклама на ТАСС
Додон заявил, что управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут государству
Ранее компания Натаниэля Ротшильда NR Investment Limited отказалась от 95-процентного пакета акций Komaksavia Airport Invest Ltd
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС