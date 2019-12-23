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Участники ОНФ помогли выявить в Петербурге четыре сговора в сфере поставки питания

Возбуждены антимонопольные дела в Колпинском, Курортном и Выборгском районах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Активисты проекта ОНФ "За честные закупки" способствовали выявлению четырех случаев сговора на рынке поставок продовольствия в разных районах Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в понедельник участники пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

Общественники направляли в Федеральную антимонопольную службу информацию о признаках сговоров, выявленных на торгах с участием ряда компаний. После проверок ФАС России возбуждены антимонопольные дела в Колпинском, Курортном и Выборгском районах Петербурга.

"Борьба с картелями - важная составляющая работы активистов Народного фронта. Первой сферой, в которой мы выявили многочисленные сговоры на торгах, стала поставка питания. Больше всего антимонопольных дел возбуждено по этой теме", - сказал руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Валерий Алексеев. В пресс-службе ОНФ уточнили, что всего по материалам проекта возбуждено четыре антимонопольных дела.

"По Колпинскому делу мы передавали материалы дела через ГУ МВД, также и по Выборгскому району возбуждено дело аналогичное, то же самое усматривается, клубок нарушений. Про Колпинский район - компании фактически негласно работали с фирмой юридическим бюро "Авангард", которая оказывала услуги по написании документов, подаче заявок, также эта компания организовывала услуги для администрации Колпинского района", - рассказал на пресс-конференции заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС России Вячеслав Тукаев.

В числе участников сговоров пресс-служба УФАС по Санкт-Петербургу назвала АО "Артис-Детское питание", ООО "База Мария", ООО "Лимак-Нева", ООО "СПб Спец Строй", ООО "Евроспецсервис", ООО "Специализированная торговая компания", ООО "НУР", ООО "Невская дистрибьюторская компания", ООО "Юридическое бюро "Авангард" и администрация Колпинского района (в период 2016-2018 г.г.).

Не только экономическая проблема

Как отметил сопредседатель ОНФ Санкт-Петербурга Виталий Фатеичев, проблема картелей - не только экономическая, но и серьезная социальная. "Картель дает возможность организациям не только завышать стоимость, красть деньги из бюджета, но и уходить от требований, понижать качество продукции. <...> Мы видим, что в районах, где работают эти компании, происходят вспышки сальмонеллеза, дизентерии, кишечной палочки", - сказал он.

Как пояснил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, картели опасны для экономики, поскольку это "наиболее опасное посягательство на конкуренцию".

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РоссияСанкт-Петербург
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