Чечня ведет переговоры с S7 Airlines о начале полетов из Грозного в Москву

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни ведут переговоры с S7 Airlines о начале полетов из Грозного в Москву. Это позволит снизить цены на билеты, сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов в ходе пресс-конференции главы региона Рамзана Кадырова.

Сейчас рейсы в столицу обслуживают три авиакомпании - Utair, "РусЛайн" и "Аэрофлот".

"Авиакомпании, совершающие рейсы из Грозного, не снижают цены на авиабилеты из Грозного из-за отсутствия конкуренции. Разница действительно есть с соседними регионами, около 150-300 рублей между Грозным и Махачкалой, с Магасом чуть больше. На данное время идут переговоры с авиакомпанией "Сибирь" об открытии рейсов из Чеченской Республики, что позволит снизить цены на билеты из аэропорта Грозный", - отметил Таймасханов.

Кадыров выразил обеспокоенность разницей в цене на билеты и призвал авиакомпании снизить стоимость до уровня соседних регионов.

Пассажиропоток грозненского аэропорта в 2018 году увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В 2019 году ожидался рост до 600-700 тыс. человек. В аэропорту ежедневно выполняется в среднем более 10 рейсов различных авиакомпаний, в том числе в Стамбул, Бишкек, Ростов-на-Дону.