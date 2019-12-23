{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: концерн BMW подтвердил проведение в его отношении расследования регулятором в США

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что расследование в отношении компании начато в связи с подозрениями в намеренном завышении показателей продаж автомобилей

ТАСС, 24 декабря. /ТАСС/. Германский автопроизводитель BMW подтвердил проведение расследования федеральной Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении компании. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Мы можем подтвердить, что [представители] SEC связались с нами, и мы полностью сотрудничаем с расследованием", - приводит агентство слова неназванного представителя германского автопроизводителя. Причины начала расследования и другие подробности в BMW не указали.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники информировала, что SEC начала расследование в отношении BMW в связи с подозрениями в намеренном завышении показателей продаж автомобилей.

В SEC пока не прокомментировали поступившую информацию.

Теги
СШАГермания
Реклама на ТАСС
Коллекционное вино начнут продавать во вторник в честь запуска движения по Крымскому мосту
Представители отрасли считают, что акция привлечет внимание к самой отрасли виноделия, которая активно развивается в Крыму после воссоединения полуострова с Россией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС