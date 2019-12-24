Фургал: доходы Хабаровского края в 2020 году вырастут на 7 млрд рублей и сократят госдолг

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Хабаровского края в 2020 году должны вырасти на 7 млрд рублей, что позволит уменьшить госдолг региона. Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал журналистам губернатор края Сергей Фургал.

Как отмечали ранее власти региона, за последние семь лет выполнение социально значимых обязательств перед жителями Хабаровского края, принятых в соответствии с решениями президента РФ Владимира Путина и правительства РФ, значительно увеличило расходы краевого бюджета. Дополнительная нагрузка на бюджет составила 172,7 млрд рублей, темпы прироста расходов бюджета края на 15% превысили темпы прироста его доходов. Государственный долг края с 2012 года вырос до 52,1 млрд рублей.

"На 2020 год мы запланировали рост собственных доходов не менее 7 млрд рублей, и, я так думаю, при выполнении этих обязательств часть денег мы переведем на погашение госдолга. Для нас было бы оптимальным соотношение в 50% госдолга от собственных доходов", - сказал Фургал.

Сейчас, по его словам, госдолг региона составляет 52 млрд рублей. Он отметил, что закрывать долг планируется постепенно, не снижая затраты на социальные обязательства и инфраструктурные проекты развития региона.

"Поэтому госдолг мы потихонечку сокращаем, и за 2019 год на 2 млрд рублей мы его сократили. Но я считаю, что край должен развиваться, мы должны стоить больницы, школы, дороги, авиационное сообщение. Поэтому основная задача, которую я поставил, это рост собственных доходов, сокращение дефицита бюджета", - отметил губернатор.