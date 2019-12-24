Фургал сообщил, что деньги на докапитализацию Амурского судозавода выделены

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре выделены и поступают предприятию. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

При формировании закона о бюджете Минфин России отклонил предложение Минпромторга о выделении 8,6 млрд рублей на оздоровление Амурского и Хабаровского судостроительных заводов (АСЗ и ХСЗ). В соответствии с предложением Минпромторга, АСЗ в 2020 году мог бы получить из бюджета 7,1 млрд рублей, еще 1,5 млрд рублей предлагалось выделить для ХСЗ. Вопрос докапитализации судозаводов обсуждается уже несколько лет, сообщалось о необходимости их докапитализировать на 10 млрд рублей.

"Докапитализация Амурского судостроительного завода идет. Но, так как это предприятие оборонного значения, докапитализация идет по определенной схеме, озвучивать не буду. На 2020 и на 2021 деньги выделены и поступают", - сказал Фургал. Сумму он не уточнил.

Он сообщил, что выделенных средств достаточно для того, чтобы завод мог выполнять все заказы.

Для хабаровского судостроительного завода средства не выделены, но предприятие будут поддерживать заказами.

Амурский и Хабаровский судостроительные заводы находятся в сложном финансово-экономическом положении. ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре, входит в состав ОСК) работает с 1936 года. Завод может выполнять работы по строительству, ремонту и утилизации боевых кораблей, подводных лодок и судов. Предприятие является основной базой по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Хабаровский судостроительный завод входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация", 100% акций принадлежит государству. В сентябре 2018 года сообщалось, что на заводе планируется строить восемь скоростных судов на воздушной подушке.