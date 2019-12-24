"Татнефть", "Лукойл" и "Газпром нефть" создали СП для разработки запасов "трудной" нефти

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Татнефть" совместно с дочерними предприятиями "Газпром нефти" (ООО "Технологический центр Бажен") и "Лукойла" ("Ритэк") вошла в технологический проект по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, следует из данных системы СПАРК.

Компания ООО "Новые технологии добычи нефти" (НТДН) была зарегистрирована 23 декабря, запись в базе о ней появилась 24 декабря. Каждому из трех соучредителей принадлежит по 33,3% в СП. НТДН зарегистрирована в Оренбургской области.

Как пояснили ТАСС в одной из компаний, речь идет о совместном проекте по разработке технологий добычи трудноизвлекаемых запасов. ТАСС пока не располагает официальными комментариями компаний.