Приморье впервые в России начало биржевые торги лесом на экспорт

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Пилотный проект биржевых торгов древесиной на экспорт на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) стартовал во Владивостоке. Как сообщил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, участниками первых торгов стали компании из Китая.

"Мы надеемся, что сегодня будут заключены первые эскортные сделки. На торги зарегистрированы несколько участников из Китая. <...> Вы видите по информации на экране, что первая сделка уже заключена. Но узнать, кто покупатель, мы сможем только после подписания контракта", - сказал Рыбников.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, экспортные торги лесоматериалами на товарной бирже проводят впервые в России. "Мы надеемся, что это даст свои результаты: чистоту и прозрачность сделок. <...> Конечно, мы постараемся сделать так, чтобы все участники биржевых торгов не сталкивались с проблемой долгого оформления своих грузов", - отметил он.

Преимущество торгов для российских продавцов, по словам Рыбникова, состоит в автоматизации работы, сквозном электронном документообороте, а для китайских покупателей - в возможности конкурировать за российское сырье. Власти рассчитывают, что биржевые торги позволят выровнять цены продажи сырья для внешнего и внутреннего потребителя и вывести из тени ценообразование.

СПбМТСБ создана в 2008 году по решению президента РФ Владимира Путина. Она является крупнейшей товарной биржей в стране, на нее приходится 99% объемов всей биржевой товарной торговли в России. В 2014 году в Иркутске стартовали биржевые торги лесоматериалами для внутрироссийских потребителей. К настоящему времени лесом через биржу торгуют 25 российских регионов.