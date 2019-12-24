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Модернизация "Кавказцемента" в Карачаево-Черкесии превысит 10 млрд рублей

"Кавказцемент" в 2020 году планирует увеличить выпуск продукции более чем на 70% - с 1,4 млн т до 2,4 млн т

ЧЕРКЕССК, 24 декабря. /ТАСС/. Стоимость проекта модернизации крупнейшего производителя цемента на Северном Кавказе завода "Кавказцемент" в Карачаево-Черкесии (входит в холдинг "Евроцемент груп") превысит 10 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Они (холдинг "Евроцемент груп" - прим. ТАСС) уже вложили более 2,5 млрд рублей в модернизацию, а это меньшая часть. Общая стоимость [проекта модернизации] там выше 10 млрд рублей", - сказал Темрезов.

Он отметил, что главный принцип при создании новых предприятий в республике и модернизации существующих - соответствие экологическим нормам. "Первое требование - чтобы отвечали всем экологическим нормам. <…> Я буду поддерживать проекты, которые дают большое количество рабочих мест и развитие [экономики]", - отметил Темрезов.

Первый этап модернизации "Кавказцемента" был реализован в 2016 году, объем инвестиций составил порядка 500 млн рублей. Второй и третий этапы реализованы в 2019 году, они включали строительство отделения помола цемента по замкнутому циклу и реализацию на площадке завода проекта по внедрению малой генерации энергии. Ранее в руководстве "Евроцемент груп" сообщали, что "Кавказцемент" в 2020 году планирует увеличить выпуск продукции более чем на 70% - с 1,4 млн т до 2,4 млн т.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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