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Проблемы с поставками белорусского продовольствия в РФ должны решиться к 1 июня 2020 года

Посол Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что такой срок обозначен в интеграционной дорожной карте, которую стороны уже полностью согласовали

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Проблемы с поставками белорусского продовольствия на российский рынок должны быть полностью решены к 1 июня 2020 года. Об этом сообщил во вторник посол Белоруссии Владимир Семашко на заседании рабочей группы по координации взаимодействия Белоруссии и города Москвы.

По словам посла, на которого ссылается агентство БелТА, такой срок обозначен в интеграционной дорожной карте, которую стороны уже полностью согласовали.

"Дорожная карта предполагает создание до 1 июня 2020 года соответствующей двусторонней законодательной базы. Она позволит более свободно попадать белорусскому продовольствию на российский рынок", - утверждает посол.

22 декабря заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Дворник в эфире телеканала "Беларусь-1" сообщил, что Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.

В новость были внесены изменения (16:48 мск) — обновлена информация по тексту.

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