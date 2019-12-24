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Медведев обсудил с премьером Вьетнама совместные проекты двух стран в энергетике и АПК

Разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Вьетнама Нгуен Суан Фук обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе и других областях", - говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВьетнам
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