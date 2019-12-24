Автоконцерны получат первые промсубсидии на утильсбор по новым правилам в апреле 2020 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Автоконцерны, согласно новой концепции дифференциации промышленных субсидий, гарантированно получат в 2020 году 50% компенсации утилизационного сбора, первые выплаты субсидий начнутся в апреле 2020 года. Это следует из презентации Минпромторга РФ для автопроизводителей, с которой ознакомился ТАСС.

Как указывается в презентации, остальные 50% будут зависеть от количества баллов, получаемых за локализацию производства. "Расчет баллов осуществляется на каждый выпускаемый автомобиль по фактической локализации", - отмечается в документе.

При этом для получения субсидии наличие специнвестконтракта (СПИК) - обязательное условие. Без него автопроизводителям не будут выплачивать даже гарантированную часть промсубсидий.

Однако уже в 2021 году гарантированный уровень компенсации утильсбора для автоконцернов снизится до 25%, а начиная с 2022 года вовсе исчезнет и на 100% будет зависеть от уровня локализации производства. По критериям, разработанным Минпромторгом, для компенсации 100% утильсбора в сегменте легковых машин в 2020 и 2021 годах автопроизводителям будет необходимо набрать 1500 баллов, в 2022 году - 2000 баллов, в 2023 и 2024 годах - 2567 баллов, в 2025 и 2026 годах - 3701, в 2027 году - 4835, а в 2028 году - 5400.

Что касается легких коммерческих автомобилей и грузовиков, то для 100% возврата утильсбора потребуется наличие 1500 баллов в 2020-2021 годах, в 2022 году - 2000, в 2023 и 2024 годах - 2517, 2025-2026 годах - 3551, в 2027 году - 4585 и в 2028 - 5100.

На вопрос ТАСС о новых критериях концепции и была ли разослана новая концепция автопроизводителям, Минпромторг пока не ответил.

Источник ТАСС в автомобильной отрасли подтвердил получение презентации от Минпромторга РФ с соответствующими критериями. "Теперь чаша весов опасно накренилась в сторону таких параметров, по которым не пройдет никто, включая большинство российских производителей", - высказал он свои опасения.

Предполагается, что изменения в постановление 719, которым определена балльная система локализации в автопроме, будут внесены до марта 2020 года включительно. "Изменения в ППРФ 719 должны включать в себя введение коэффициента применимости технологий в конструкции ТС с 2020 года, введение повышающих коэффициентов для компонентов, обеспечивающих требования Евро 6, а также для компонентов EV, систем ADAS и телематических систем, уточнение порядка применения баллов по НИОКР для всей продукции в рамках СПИК", - уточняется в документе.

Ранее источник в отрасли сообщил ТАСС, что условия для получения промсубсидий на компенсацию утильсбора, предложенные автоконцернам правительством РФ, трудновыполнимы в связи с низкой локализацией автокомпонентов в России. При таком подходе полную компенсацию утильсбора смогут получать лишь один-два производителя из всего списка компаний, подписавших СПИК. По словам собеседника агентства, под требования не подпадают любые современные модели даже у российских производителей, так как они содержат существенную долю зарубежных компонентов, не выпускающихся в России.

Компенсация утильсбора

В начале ноября источник ТАСС сообщал, что Минпромторг предлагал автопроизводителям отказаться от дифференциации промсубсидий на утилизационный сбор. Такую инициативу поддержали не все компании. Глава министерства Денис Мантуров отмечал, что единая позиция по вопросу компенсации утильсбора будет найдена с концернами до конца 2019 года.

В сентябре по предложению вице-премьера РФ Дмитрия Козака была создана рабочая группа для обсуждения вопроса дифференциации промсубсидий. В нее вошли автопроизводители и представители Минпромторга. Изначально на рассмотрение автопроизводителей была вынесена концепция компенсации утильсбора, сформированная правительством, согласно которой предполагалась компенсация 60% затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора. Остальные 40% - дифференцированные и зависят от объема локализации.

Ранее правительство РФ приняло решение увеличить ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Для легковых автомобилей рост ставок оказался наиболее значительным - в среднем на 10,7%, а в самом популярном сегменте легковых автомобилей с двигателями от 1 л до 2 л достиг 12,4%.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.