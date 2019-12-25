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Ростуризм прорабатывает семь новых междугородных железнодорожных направлений в Крым

Сейчас существует два железнодорожных направления из Крыма и обратно
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© Валерий Матыцин/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ /Республика Крым/, 25 декабря. /ТАСС/. Ростуризм совместно с профильными ведомствами прорабатывает семь новых железнодорожных направлений в Крым из разных городов России, рассказала журналистам в среду глава федерального агентства Зарина Догузова.

"Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных [железнодорожных] направлений из различных городов России в Крым. Думаю, в ближайшее время мы доработаем эту историю", - сказала она.

Сейчас существует только два направления железнодорожного движения из Крыма и обратно. Первый поезд из Санкт-Петербурга отправился в Севастополь 23 декабря, время в пути составит 43 часа 25 минут, он прибудет в Севастополь в среду в 09:25 мск. В 23:45 мск 24 декабря отправился первый поезд в Крым из Москвы. Его время в пути составит 33 часа 05 минут, в Симферополь он прибудет 26 декабря в 08:50 мск.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года.

Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Один состав отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, второй вышел из Москвы в Симферополь вечером 24 декабря.

Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

В новость были внесены изменения (9:28 мск) - добавлены подробности.

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