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"Лукойл" в 2020 году ждет развития проектов в Мексике и Азербайджане

По словам главы компании Вагита Алекперова, готовые проекты в России либо неинтересны сточки зрения их покупки, либо не продаются

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" рассчитывает в 2020 году расширить активность за рубежом и заинтересован во вхождении в высокоэффективные проекты. При этом приобретать новые активы в России компания пока не готова, сказал в интервью газете "Коммерсантъ" глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

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"Сегодня мы приобретаем только высокоэффективные активы, на которых уже есть производство, как, например, проект Marine XII в Конго ("Лукойл" заплатил $768 млн за 25% в проекте - прим. ТАСС), или где есть подтвержденные запасы, как в ОАЭ ("Лукойл" приобрел 5% в проекте Ghasha за $190 млн)", - сказал он.

По словам Алекперова, компания рассчитывает также в первом квартале подписать контракт на разработку месторождения Женис в Казахстане. Весной 2019 года "Лукойл" и "Казмунайгаз" уже создали совместное предприятие для освоения блока Женис, который расположен на шельфе Каспийского моря. Алекперов надеется, что запасы на блоке составят минимум 500-700 млн баррелей (около 70-100 млн тонн).

Кроме того, "Лукойл" ожидает прогресса в переговорах по проекту Аматитлан в Мексике и в Азербайджане. "Мы сейчас ведем активные переговоры с правительством Мексики о том, чтобы перейти на новый тип контракта [по блоку Аматитлан]", - отметил глава компании.

"В Азербайджане у нас сейчас идет переговорный процесс, который мы надеемся быстро завершить в первом квартале 2020 года. Нас интересуют два проекта, но пока я не буду их называть, договоры по ним еще не подписаны", - сообщил Алекперов.

При этом в России компания рассматривает только вопросы участия в конкурсах на получение прав на геологоразведку тех или иных участков, добавил он. "Те готовые проекты [в России], которые предлагают, нам неинтересны, а то, что мы бы хотели купить, не продается", - заключил глава "Лукойла".

По его словам, пока сложно оценить привлекательность проектов на шельфе Арктики в рамках инициативы по допуску частных инвесторов, которая в правительстве обсуждается в настоящее время. Он отметил, что "Лукойл" ведет консультации с "Газпром нефтью" по этому вопросу, но конкретики пока нет.

Влияние сделки ОПЕК+

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Алекперов сказал, что, несмотря на реализацию соглашения ОПЕК+, в рамках которого Россия сокращает добычу, "Лукойл" и другие российские нефтяные компании не снижают свои инвестпрограммы. По его словам, в марте, когда действие соглашения истекает, необходимо обсудить более долгосрочные перспективы сотрудничества России с альянсом.

"Нам было бы более комфортно знать не квартальный график сокращений добычи в рамках ОПЕК, а более долгосрочные планы, чтобы можно было бы в том числе корректировать наши инвестиционные программы. Надеюсь, что в марте мы более комплексно подойдем к вопросам как объема производства, так и вложений", - сказал он.

Теги
РоссияАлекперов, Вагит Юсуфович
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