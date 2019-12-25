"Аэрофлот" прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-залах трех аэропортов России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - прекратил обслуживание своих пассажиров в бизнес-залах аэропортов Иркутска, Новокузнецка и Якутска. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании, уточнив, что решение действует с сегодняшнего дня.

"Изменение коснется всех пассажиров, путешествующих рейсами авиакомпании, это вынужденное решение, обусловленное экономической целесообразностью", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах данных аэропортов в несколько раз выше стоимости аналогичных услуг в других крупных аэропортах страны, при этом тарифы не соответствуют качеству предоставляемых услуг, что подтверждается проведенными опросами.

В качестве компенсации за невозможность воспользоваться обслуживанием в бизнес-залах аэропортов Иркутска, Новокузнецка и Якутска, авиакомпания будет начислять участникам программы лояльности "Аэрофлот Бонус" платинового, золотого и серебряного уровней, путешествующих бизнес-классом, по 3 тыс. миль. Кроме того, им будут выдавать ваучеры на сумму 2 тыс. рублей, которые можно потратить на покупку авиабилета или на оплату дополнительных услуг на рейсах перевозчика. Тем же, кто не является участником программы лояльности, положены только ваучеры.

В пресс-службе напомнили, что ранее "Аэрофлот" изменил правила доступа участников "золотого" уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы ряда региональных аэропортов. "Таким образом, в настоящий момент ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Магнитогорска, Хабаровска", - отметил собеседник агентства. Проход в залы ожидания повышенной комфортности в этих аэропортах доступен только пассажирам, которые приобрели билет бизнес-класса и владельцам карт "платинового" уровня.