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Электропоезд "Ласточка" выйдет на маршрут Екатеринбург-Курган в апреле 2020 года

Вагоны оборудованы кондиционерами, розетками для зарядки мобильных устройств, площадками для размещения крупногабаритного багажа и биотуалетами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Скоростной комфортный электропоезд "Ласточка" начнет курсировать между Екатеринбургом и Курганом с апреля 2020 года. Об этом в среду на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил начальник Уральского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Алексей Балашков.

"Ласточка" - подвижной состав нового поколения. В вагонах - кондиционеры, розетки для подзарядки мобильных устройств, площадки для размещения крупногабаритного багажа, биотуалеты.

"Следующая "Ласточка" встанет на маршрут до Кургана. Ее поставка прогнозируется в первом квартале 2020 года. А начало движение по маршруту - ориентировочно в апреле", - сказал Балашков.

На сегодняшний день два состава "Ласточек" курсируют по маршруту Екатеринбург-Пермь и Екатеринбург-Тюмень. Указанные рейсы электропоезд выполняет с 9 декабря 2019 года.

Теги
РоссияКурганская областьСвердловская область
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