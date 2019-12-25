Электропоезд "Ласточка" выйдет на маршрут Екатеринбург-Курган в апреле 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Скоростной комфортный электропоезд "Ласточка" начнет курсировать между Екатеринбургом и Курганом с апреля 2020 года. Об этом в среду на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил начальник Уральского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Алексей Балашков.

"Ласточка" - подвижной состав нового поколения. В вагонах - кондиционеры, розетки для подзарядки мобильных устройств, площадки для размещения крупногабаритного багажа, биотуалеты.

"Следующая "Ласточка" встанет на маршрут до Кургана. Ее поставка прогнозируется в первом квартале 2020 года. А начало движение по маршруту - ориентировочно в апреле", - сказал Балашков.

На сегодняшний день два состава "Ласточек" курсируют по маршруту Екатеринбург-Пермь и Екатеринбург-Тюмень. Указанные рейсы электропоезд выполняет с 9 декабря 2019 года.