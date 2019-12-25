ЦБ сообщил о сокращении объема сомнительных переводов за серый импорт

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объем сомнительных трансграничных переводов за оплату серого импорта снизился с 10-12 млрд рублей в месяц на конец 2018 года до около 3,5 млрд рублей в конце этого года. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"Это ежемесячные объемы переводов, которые мы считаем сомнительными, во все страны, юрисдикции. Было 10-12 млрд рублей в месяц к концу 2018 года <...> Сейчас не превышает 3 млрд рублей", - сказал он, добавив, что в некоторые месяцы этот показатель достигал 3,5 млрд рублей.

Скобелкин пояснил, что сомнительные трансграничные переводы денежных средств физическими лицами в первую очередь зафиксированы в страны ближнего зарубежья, а также Китай и Вьетнам. "Фактически это оплата неучтенного, не прошедшего таможенной очистки товара, то есть серого импорта", - добавил он.

Также Скобелкин отметил, что объем обналичивания денежных средств торговыми компаниями, дистрибьюторами и туристическими компаниями по сравнению с прошлым годом сократился более чем в три раза и за 11 месяцев составил около 60 млрд рублей.