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Обновлено 

Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из РФ на договорной основе

В пресс-службе добавили, что Кабинет министров имеет право отменить этот запрет "во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины"

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону "О рынке электрической энергии", предусматривающие запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте президента Украины.

"Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Кабинет министров имеет право отменить этот запрет "во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины".

Украинский парламент поддержал соответствующий законопроект 4 декабря.

В новость были внесены изменения (16:23 мск) — обновлена информация по тексту.

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