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Потери российского экспорта от ухудшения мировой конъюнктуры составили $9,4 млрд

Речь идет о данных по итогам 2019 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Потери российского экспорта от ухудшения мировой конъюнктуры составили по итогам 2019 года $9,4 млрд. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Общий объем потерянного прироста экспорта из-за ухудшения [мировой] конъюнктуры оценивается в сумме $9,4 млрд", - отметил Силуанов.

Он добавил, что объем несырьевого экспорта из РФ в 2019 году составит $152,2 млрд вместо целевых $160 млрд. "По предварительным прогнозам, действительно, мы отстаем от целевых значений (по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", - прим. ТАСС). Объем несырьевого, неэнергетического экспорта ожидается на уровне $152,2 млрд, что выше уровня прошлого года, но не достигает целевого значения на этот год, который установлен в сумме $160 млрд", - сказал Силуанов.

По его словам, отставание вызвано замедлением динамики мировой торговли, а также снижением мировых цен на экспортируемую Россией продукцию, в первую очередь, на металлургическую, химическую и продукцию лесной промышленности.

Потери российского экспорта от ухудшения мировой конъюнктуры составили по итогам года $9,4 млрд, отметил Силуанов.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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