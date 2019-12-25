Расходы госкомпаний на закупку российского ПО в 2021 году могут составить 150 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Расходы госкомпаний на приобретение российского программного обеспечения (ПО) могут увеличиться с 10 млрд рублей в 2019 году до 150 млрд рублей в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Особо отмечу, что все контракты по созданию инфраструктуры включают требования по использованию отечественной продукции. Это позволило в этом году дать нашей промышленности в части телекоммуникационного оборудования заказов более чем на 4 млрд рублей. Благодаря политике импортозамещения в 2019 году расходы госкомпаний на приобретение российского программного обеспечения составят более 10 млрд рублей. Наша цель в 2020 году дорастить эту сумму до 82 млрд рублей, до 150 млрд рублей в 2021 году", - сказал он.

По словам вице-премьера, для органов государственной власти в 2019 году закуплено 220 тыс. российских офисных пакетов и 520 тыс. антивирусных приложений на сумму более 1 млрд рублей.

Акимов также рассказал, что вклад интернет-экономики в ВВП РФ по итогам 2019 года превысил целевой показатель в 2,2%."В целом за прошедшей год вклад интернет-экономики в ВВП страны превысил целевой показатель в 2,2% и вырос примерно на 15%", - сказал он.