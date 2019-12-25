"Газпром нефть" в ближайшие годы планирует отказаться от выпуска мазута на своих НПЗ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти" планируют полностью уйти от производства мазута после завершения строительства комплексов глубокой переработки. Об этом сообщил в интервью агентству "Аргус" директор дирекции нефтепереработки "Газпром нефти" Михаил Антонов.

"После завершения строительства комплексов глубокой переработки на МНПЗ и ОНПЗ намерены полностью уйти от производства мазута, - сказал он. - На ОНПЗ у нас высокая степень технологической готовности к завершению выпуска мазута уже с 2021-22 года. В целом вся наша программа модернизации НПЗ направлена на отказ от выпуска мазута, поэтому этот вопрос в ближайшие годы потеряет для нас какую-либо актуальность".

Топ-менеджер добавил, что компания заменит выпуск мазута более высокомаржинальными и сложными в производстве нефтепродуктами: керосином, бензином и дизельным топливом.

Антонов подчеркнул, что в отрасли отказ от мазута будет происходить постепенно, в течение транзитного периода. Сроки будут зависеть от того, будут ли требования об ограничении использования содержания серы в судовом топливе распространены на внутренние водные пути, нужно ли будет применять эти требования для внутреннего потребления.

Правила IMO2020 об ограничении серы в судовом топливе вступят уже в следующем году. Антонов отметил, что Омский НПЗ уже несколько лет выпускает судовое топливо с низким содержанием серы (порядка 0,1%), а в следующем году начнется промышленное производство топлива с содержанием серы менее 0,5%.

"У нас будет материальная база для производства судовых топлив по новым требованиям, а за счет использования собственной портовой и бункеровочной инфраструктуры нашего предприятия "Газпромнефть марин бункер" мы повысим маржинальность всей цепочки создания стоимости", - подчеркнул он.